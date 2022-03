Crash aérien en France : Deux corps demeurent introuvables

Les recherches se poursuivaient samedi en Lozère pour retrouver les corps de deux personnes encore portées disparues dans le crash, vendredi, d'un avion de transport militaire algérien.

L'avion, un bimoteur de type CASA C-295, transportait une cargaison de papier fiduciaire pour la fabrication de billets pour la Banque d'Algérie et avait à son bord cinq militaires et un représentant de la Banque d'Algérie. Quatre corps, retrouvés vendredi soir étaient encore incarcérés dans la carlingue samedi. Selon Samuel Finielz, le procureur de Mende, chargé de l'enquête, trois équipes de recherches sont constituées: une équipe va effectuer des battues afin de retrouver les corps, une autre dégager les corps prisonniers de l'avion, et la troisième sera chargée de retrouver la boîte noire de l'appareil, qui pourrait donner des indications sur les circonstances de l'accident.

Samedi, la pluie battante et le plafond nuageux très bas ne permettaient pas aux hélicoptères de quadriller la zone, mais 80 policiers aident les secours sur place à effectuer les battues. Il s'agira également pour les enquêteurs d'identifier les victimes, et d'effectuer un relevé cartographique des pièces dispersées autour de l'appareil afin de mieux comprendre les causes de l'accident. Une tente a été dressée sur le champ où s'est écrasé l'appareil, pour accueillir les quatre corps, retrouvés dans les débris de ce bimoteur qui transportait six personnes.