La photo est apparue sur Twitter il y a quelques jours: on y voit la toute nouvelle souveraine Elizabeth II à peine sacrée en 1953, entourée des têtes couronnées de l'époque. Sur la gauche, discret, le Grand-Duc Jean avec son épouse Joséphine-Charlotte et son beau-frère, Albert, alors prince de Liège et futur roi des Belges.