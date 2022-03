Amende belge : Deux cyclistes coupables d'avoir roulé sur la route

Klaas Lodewyck et Marcus Burghardt, tous deux professionnels de la formation américaine BMC, ont dû s’acquitter d’une amende de 55 euros chacun, jeudi, lors de leur entraînement.

Depuis cette saison, en Belgique, les cyclistes n’ont plus le droit d’emprunter les pistes cyclables lorsqu’ils sont en course. Quand ils sont en situation d’usagers «civils» de la voie publique, ils sont en revanche tenus d’utiliser les espaces dévolus aux deux-roues non motorisés.