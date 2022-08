Dans les Alpes italiennes: Un Italien, résidant au Luxembourg, meurt foudroyé à 2 381 mètres d'altitude

Lors d’une balade en VTT électrique au cœur des Alpes piémontaises, le 26 août dernier, deux cyclistes ont été surpris par un violent orage. Les deux hommes, âgés respectivement de 56 et 55 ans, ont été retrouvés morts par un automobiliste dans les montagnes italiennes proches de Turin, relate Le Dauphiné Libéré. N’ayant pas pu trouver un refuge pour s’abriter, ils ont été frappés par la foudre à 2 381 mètres d'altitude, près du col Blegier.

Malgré les efforts des secouristes, dépêchés sur les lieux par hélicoptère, les deux cyclistes n’ont pas pu être réanimés. «Là-haut, on est exposé aux dangers. Il n'y a pas d'abris ou de grands arbres sur lesquels le courant d'un éclair aurait pu se décharger», a expliqué un secouriste alpin au journal italien La Stampa. Le média écrit que l'une des deux victimes était Davide Vigo, 55 ans. L'homme avait travaillé dans le secteur de l'électroménager à Turin avant de suivre sa femme, Samantha, manager chez Ferrero, il y a quelques années pour s'installer au Grand-Duché. Il était père de deux enfants.

«En 2018, il a décidé de bouleverser sa vie. Il a suivi son épouse au Luxembourg et a commencé une nouvelle activité entrepreneuriale, dans le secteur des produits d'ameublement», détaille le Corriere della sera.

Un entrepreneur italien connu

L'autre victime, Alberto Balocco, était un célèbre entrepreneur italien de 56 ans. Il dirigeait l'entreprise de confiserie Balocco et était à l’origine de la célèbre recette du panettone Mandorlato. Alberto Balocco et Davide Vigo étaient «amis d'enfance» et partageaient la même passion pour la montagne, écrit encore La Stampa.