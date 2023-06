Deux départements lorrains en vigilance orange pour incendie

La Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont classées en vigilance orange pour incendie lundi, correspondant à un risque «élevé» de feux, a indiqué Météo-France dans sa météo des forêts. Onze autres départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d'Ile-de-France sont classés en vigilance jaune pour la journée de lundi. Dimanche, une reprise de feu s'est déclarée sur la commune de Saint-Baslemont (Vosges), après un précédent incendie survenu mardi, qui avait ravagé six hectares.

L'intervention rapide des pompiers a cette fois permis de limiter les dégâts à moins d'un hectare. «La forêt est sèche, il y a des bois morts, des souches, tout ceci est propice à une reprise de feu», a indiqué le maire de Saint-Baslemont, Pascal Boyé. «Il y a une vigilance accrue, tout propriétaire de forêt est inquiet. Ca fait un mois à un mois et demi qu'il n'a pas plu, il y a beaucoup de vent... On peut saluer le travail des pompiers, ils ont été très efficaces, ça aurait pu être dramatique», a-t-il ajouté.

Dispositif «Sentinelles»

Météo France prévoit encore une météo sans pluie dans la région pour les sept prochains jours. Mardi, cinq départements du pays sont encore classés en vigilance orange pour incendie, en Lorraine et Ile-de-France, et 23 en vigilance jaune. Dans le Bas-Rhin, la préfecture a élaboré un dispositif «Sentinelles» de surveillance des départs de feux, dispositif qui sera lancé lundi à 14h, selon un communiqué.

Les sentinelles, bénévoles, sont prévenues via messageries et se rendent sur les lieux considérés comme potentiellement dangereux selon plusieurs critères (météo, état hydrologique…) pour y patrouiller. Si elles détectent un départ de feu, elles appellent les secours et donnent leurs coordonnées approximatives, la couleur de la fumée, etc. pour que les pompiers puissent se rendre sur place au plus vite.