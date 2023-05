En France: Deux députés réaniment une fonctionnaire qui a fait un grave malaise cardiaque

Les secours sont intervenus vers 23h, dans l'hémicycle même du Palais Bourbon, où se trouvait cette rédactrice du service du compte-rendu. Elle a été évacuée 50 minutes après vers un hôpital après avoir été réanimée par deux députés, Julien Rancoule (RN) et pompier volontaire, ainsi que Stéphanie Rist, élue Renaissance et médecin.

«Une grande communauté»

Elle a expliqué que Julien Rancoule, député (RN) et pompier volontaire, ainsi que Stéphanie Rist, élue Renaissance et médecin, avaient pu «réanimer rapidement» la personne, prise ensuite en charge par les pompiers de l'Assemblée puis le SAMU, avant son évacuation.

Mme Braun-Pivet a invité à avoir «une pensée» pour la fonctionnaire et sa famille, et souligné que «dans ces moments-là, l'Assemblée nationale est forte des membres qui la composent», élus et personnels, qui forment «une grande communauté».