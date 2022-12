Événement au Luxembourg: Deux doublettes désignées champions de l'année 2022

Décerné depuis 1954, le trophée de sportif luxembourgeois de l'année a pour la première fois accouché d'une égalité parfaite. Le cycliste Bob Jungels et le pilote automobile Dylan Pereira ont reçu chacun 370 voix et sont donc tous les deux sacrés. Jungels, 30 ans, s'est distingué en remportant une étape de prestige lors du dernier Tour de France qu'il a terminé à la 12e place du général. Pereira, 25 ans, s'est quant à lui adjugé la Porsche Supercup, une compétition se déroulant en amont des GP de Formule 1, pour la première fois de sa carrière.

C'est la première fois qu'un duo est à l'honneur pour le prix de Sportspress.lu, mais comment dissocier Sarah De Nutte (30 ans) et Ni Xia Lian (59 ans) cette année? Les pongistes sont revenues avec la médaille de bronze du championnat du monde à Houston et du championnat d'Europe à Munich avant de monter jusqu'à la 3e place du classement mondial du double en avril. Respectivement 69e et 42e en simple, elles se sont imposées comme l'une des toutes meilleures paires de la planète. Elles ont reçu 537 voix.