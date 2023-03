Tribune dans «le Monde»: Deux élus luxembourgeois appellent à une taxe mondiale sur les ultrariches

«Avec le Covid, la guerre, l’inflation... il y a de plus en plus de riches, et de plus en plus de pauvres. Depuis 2020, deux tiers de toutes les richesses ont été captées par 1 % des plus fortunés. Il faut arrêter cela». C’est pour «réintroduire de la justice sociale» que Marc Angel, député social-démocrate luxembourgeois, a signé une tribune publiée mardi dans Le Monde appelant à la création d’un impôt sur la fortune des «ultrariches» à l’échelle internationale.