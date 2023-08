En Allemagne: Un pilote luxembourgeois se tue sur le Nürburgring

Un pneu éclaté

Selon nos confrères du Wort et de RTL, une des victimes était de nationalité luxembourgeoise. Il s'agit de Christian Franck, 39 ans, testeur chez Goodyear. Personnalité du monde du sport automobile luxembourgeois, il avait remporté de nombreuses victoires en karting ou encore courses de côte. Il a aussi remporté le trophée des voitures de supertourisme en Allemagne en 2014 et 2015, et avait été élu, en 2015, sportif automobile de l'année au Luxembourg.