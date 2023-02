Aux États-Unis: Deux enfants, disparus il y a un an, retrouvés déguisés dans un magasin

Enlevés par leur mère en mars 2022, un frère et une sœur de 12 et 11 ans ont été retrouvés un peu par hasard, à 1 700 kilomètres de leur Missouri natal.

Brooke et Adrian retrouveront leur famille prochainement. Facebook

Brooke et Adrian Gilley, respectivement âgés de 11 et 12 ans, étaient introuvables depuis le 15 mars 2022. Ce jour-là, les deux enfants originaires du Missouri ont été enlevés par leur mère Kristi Gilley, qui n’en avait pas la garde. C’est un peu par hasard que les autorités ont retrouvé la trace du trio. En vérifiant la plaque d’immatriculation d’un véhicule garé près d’un supermarché de Floride, la police de High Springs a découvert qu’il appartenait à Kristi Gilley, et que celle-ci était recherchée pour enlèvement.

À l’intérieur du magasin, les forces de l’ordre ont retrouvé la mère et ses deux enfants, qui étaient en train de faire du shopping tout en étant déguisés. L’Américaine de 36 ans a été arrêtée et mise en examen pour enlèvement, vendredi. Ses enfants, eux, ont été confiés aux services sociaux de Floride et seront bientôt rendus à leur famille. «Merci à tous ceux qui ont partagé l’avis de recherche, cela nous a aidés à ramener ces enfants à la maison!» s’est réjouie la police de Liberty (Missouri) le 3 février sur Facebook.