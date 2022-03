Drame en France : Deux enfants meurent en jouant près d'une rivière

Deux garçons âgés de 9 et 12 ans, qui creusaient des galeries dans le lit de la Lergue, dans le sud de la France, sont décédés lorsqu'une cavité s'est effondrée sur eux.

Cinq enfants, âgés de 7 à 16 ans, s'amusaient à creuser dans le lit de la Lergue, un affluent de l'Hérault dont les berges, hautes de quelques mètres, sont sablonneuses et friables, quand la cavité s'est effondrée sur deux d'entre eux. Leurs camarades avaient donné l'alerte, courant vers les habitations les plus proches, situées à une centaine de mètres. Trois habitants de Ceyras, le village de l'Hérault où s'est déroulé le drame, avaient alors dégagé les deux victimes, qui se trouvaient cependant en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours. Un enfant de 12 ans n'avait pu être réanimé et avait été déclaré mort sur place. L'autopsie, qui a eu lieu lundi, a confirmé un décès dû à «l'obstruction des voies aériennes et des poumons» par le sable des berges, a également indiqué Christophe Barret, procureur de la République de Montpellier.