Drame sur la route : Deux enfants trouvent le mort sur l'A9

Un accident impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules, à la limite de l'Aude et de l'Hérault, a fait quatre morts, dont deux enfants, et huit blessés, dans la nuit de lundi à mardi.

L'accident s'est produit entre Béziers et Narbonne. Selon des témoins, un pneu du poids lourd, qui se dirigeait vers l'Espagne, a éclaté. Le camion a alors traversé le terre-plein central, et percuté plusieurs voitures qui circulaient sur l'autre sens, ont rapporté les pompiers. Dans un des véhicules, un homme de 29 ans et son enfant, un garçon né en 2008, sont décédés. Dans un second véhicule, un homme de 39 ans et son enfant, un garçon né en 2004, sont eux aussi décédés, ont précisé les gendarmes.

Parmi les huit blessés, une fillette de huit ans a été grièvement atteinte. Elle a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Montpellier. L'autoroute A9 a été fermée un moment pour permettre l'intervention des secours. En raison du ralentissement créé par l'accident, un autre s'est produit dans l'Aude, un poids lourd percutant un taxi. Ce second accident a fait sept blessés, dont un grave.