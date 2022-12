Deux erreurs dégoûtantes que vous faites sûrement dans votre salle de bains

Rideau de douche et cuvette des WC sont de vrais nids à bactéries. Avez-vous les bons réflexes?

Ne pas laver son rideau de douche régulièrement et ne pas baisser la cuvette au moment de tirer la chasse d’eau sont des erreurs communes à éviter. Getty Images/iStockphoto

Nettoyez-vous votre rideau de douche régulièrement? Baissez-vous la cuvette quand vous tirez la chasse d’eau? Avez-vous répondu non à au moins l’une des deux questions? Alors, ce qui suit pourrait bien vous intéresser.

Rideau de douche: un nid à bactéries

WC, lavabo, miroir, douche et baignoire. Le ballet du nettoyage de la salle de bains est bien rodé pour la plupart des gens. Pourtant, un accessoire passe souvent entre les gouttes: le rideau de douche. Avec, à la clé sur le long terme, l’apparition de moisissures et d’une colonie de bactéries logées dans les plis ou l’ourlet du rideau. Le risque d’infection est pratiquement nul pour la grande majorité des gens, selon le Dr Paul Pottinger, professeur de médecine et codirecteur du programme de gestion des antimicrobiens au centre médical de l’Université de Washington.

Néanmoins, les personnes dont le système immunitaire est particulièrement affaibli sont plus sujettes à contracter des infections. «Pour celles dont l’immunité est bonne, les bactéries présentes sur le rideau de douche ne posent pas de problèmes, explique le Dr Pottinger au magazine américain «Self». Par contre, celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent se voir conseiller par leur médecin de veiller à la propreté de leur environnement. Ces personnes, en particulier, devraient faire attention à l’hygiène de leur rideau de douche», ajoute-t-il.

Nettoyez-vous votre rideau de douche? Oui, régulièrement De temps en temps Non Je n’ai pas de rideau de douche. Je n’ai pas d’avis sur la question.

Selon Lauren Bowen, experte en nettoyage et directrice des opérations de la société de services de nettoyage Two Maids & A Mop, la fréquence de nettoyage idéale d’un rideau de douche est de trois mois. «C’est généralement suffisant pour le maintenir en bon état et éviter la formation de moisissures», affirme-t-elle à «Self».

«Vous ne verrez plus jamais vos WC de la même façon»

Autre erreur communément commise, celle de ne pas baisser la cuvette des toilettes, au moment de tirer la chasse d’eau. Une mauvaise habitude à changer dès que possible, selon une équipe d’ingénieurs et de physiciens de l’Université du Colorado, aux États-Unis.

Ces chercheurs américains ont réalisé une expérience (voir la vidéo ci-dessous) – dont les résultats ont été publiés le 8 décembre dans la revue «Nature» – dans laquelle ils ont observé la propagation des éclaboussures lorsque la chasse d’eau est tirée, grâce à des lasers et des caméras à haute résolution. «Vous ne verrez plus jamais les toilettes de la même façon», prévient John Crimaldi, professeur en ingénierie civile, environnementale et architecturale.

Aérosols à gogo

Les résultats sont sans appel. Lorsque la chasse est tirée, de minuscules gouttelettes d’eau, invisibles à l’œil nu et contenant de l’urine ainsi que des matières fécales, sont projetées. «Les particules les plus lourdes retombent rapidement, mais les plus légères restent dans les airs. De nombreuses études ont montré que les agents pathogènes (ndlr: comme les bactéries Salmonella et Escherichia coli, que l’on retrouve dans les selles) présents dans la cuvette peuvent résister jusqu’à dix chasses d’eau», avertit John Crimaldi dont l’expérience a été réalisée sur un WC public mais dont les résultats sont applicables au domaine privé.