Terrorisme en Espagne : Deux ex-dirigeants de l'ETA emprisonnés

Vingt personnes, dont deux ex-dirigeants du parti basque d'extrême gauche Batasuna, interdit en Espagne, ont été condamnées mercredi à des peines allant jusqu'à trois ans de prison.

Joseba Permach et Rufino Etxeberria, dirigeants historiques de Batasuna, ont été condamnés à la plus lourde peine, soit trois ans de prison pour «appartenance à une organisation terroriste», le groupe armé indépendantiste ETA. Au total, huit personnes ont été condamnées pour ce motif et 12 autres pour «collaboration» avec une organisation terroriste, à des peines allant de un an et trois mois jusqu'à trois ans d'emprisonnement.