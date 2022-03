Deux ex-flics à Miami inspirent les stars

Impossible de ne pas avoir aperçu, au moins une fois dans sa vie (pour les plus jeunes), les détectives Sonny et Rico déambuler dans les rues de Miami.

En Ferrari, bien sûr, et affublés de blasers flashy aux manches soigneusement retournées jusqu’au coude.

Aujourd’hui, c’est un peu comme si un élan de nostalgie s’était emparé des podiums et des tapis rouges hollywoodiens. Les plus grandes stars, de Charlize Theron à Madonna, en passant par Keira Knightley, sortent leur veston et remontent leurs manches.

Malgré ce que l’on pourrait croire, le résultat est plus que féminin et donne un look rétro assumé et efficace. Vous savez donc, Mesdames, ce qu’il vous reste à faire! Quant à vous, Messieurs, s’il existe deux rayons distincts dans les grands magasins, ce n’est pas pour rien.