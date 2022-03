Costa Rica : Deux familles décimées dans un crash

Un avion de tourisme s'est écrasé au Costa Rica dimanche et les 12 personnes à bord ont été tuées. Dix Américains figurent parmi les victimes.

Dix Américains ont été tués dans l'accident d'un avion de tourisme survenu dimanche au Costa Rica, et les deux pilotes costariciens ont également péri, a annoncé le président du pays, Luis Guillermo Solis. «Le gouvernement du Costa Rica regrette profondément la mort de dix passagers américains et de deux pilotes costariciens dans l'accident aérien», déclare une note publiée sur le compte Twitter du président.

Le département d'état américain a «confirmé la mort de plusieurs citoyens américains», exprimé ses condoléances et sa volonté d'aider les familles de victimes. Toutefois, il a précisé qu'en raison du respect des familles, aucune information supplémentaire ne serait divulguée pour le moment.

L'appareil aurait décollé d'une petite piste à Punta Islita à 10h30 heure locale (17h30 au Luxembourg) et devait atterrir à l'aéroport principal de San José 25 minutes plus tard. Il appartenait à la société privée locale Nature Air et a pris feu lorsqu'il s'est écrasé pour une raison encore indéterminée. Selon le quotidien La Nacion, un fort vent soufflait lors de l'accident.