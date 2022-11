France : Deux femmes condamnées pour avoir démembré un homme

La Cour d’assises de Seine-Maritime (France) a condamné samedi Céline V. et Jessica A. à respectivement 22 et 17 années de réclusion pour avoir en 2018 tué et démembré Sliman A., près de Rouen. Les deux femmes n’ont pas réagi lors de l’énoncé du verdict. Céline V., esthéticienne de 35 ans, et Jessica A., 39 ans, une cliente devenue une «copine», étaient jugés depuis lundi devant les assises pour avoir dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 dans la banlieue de Rouen, drogué, tué par arme blanche et démembré Sliman A., avec lequel Céline V. avait eu un fils trois ans plus tôt.