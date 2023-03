Choc en Allemagne: Deux filles de 12 et 13 ans avouent le meurtre d'une camarade

Deux pré-adolescentes de 12 et 13 ans sont soupçonnées d'avoir tué à coups de couteau une fille de 12 ans de leur entourage dans une forêt près de Freudenberg, dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé mardi le parquet de Coblence. La jeune victime, Luise, «a été tuée par deux filles qu'elle connaissait», a déclaré le procureur du parquet de Coblence (oues), Mario Mannweiler, lors d'une conférence de presse.

Les deux suspectes «ont donné des informations sur l'affaire et ont finalement avoué les faits», a déclaré Florian Locker, responsable de la police de Coblence, lors de la même conférence. «Les deux suspectes sont âgées de moins de 14 ans et ne sont donc pas pénalement responsables», a ajouté M. Mannweiler, soulignant le caractère «exceptionnel et bouleversant» des faits.