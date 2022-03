Basket-ball : Deux finales de rêve en Coupe de Luxembourg

LUXEMBOURG - Les finales de la Coupe opposeront

ce samedi les quatre équipes qui dominent actuellement le basket grand-ducal.

Billy McDaniel et l'Amicale vont retrouver les Musel Pikes de Joe Kalmes (à g.) et Jarmar Gulley (à d.) samedi en finale de la Coupe.

Bien installée en tête des deux championnats, l'Amicale défiera ses dauphins. Esch côté féminin et les Musel Pikes côté masculin. «En termes d'affiches, on ne pouvait guère faire mieux», insiste le président de la Fédération luxembourgeoise de basket-ball, Henri Pleimling, qui a bon espoir que le total de 3 100 spectateurs de 2016 soit dépassé. Certains signes dans ce sens sont très encourageants. Jeudi, les Pikes avaient par exemple déjà vendu plus de 750 billets et ils devraient pouvoir compter au moins sur un millier de fans à La Coque. Avec les jeunes du club, l'Amicale s'attend elle à avoir entre 1 300 et 1 500 supporters sur place.