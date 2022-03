Série : «Deux flics à Miami» à la sauce Vin Diesel

L'acteur coproduira un reboot de la série phare des années 1980

aux côtés d'un scénariste de «Fast & Furious».

Les inspecteurs James «Sonny» Crockett et Ricardo «Rico» Tubbs de «Deux flics à Miami» vont reprendre du service, ont annoncé des médias américains spécialisés. Pour le reboot de cette série à succès, la chaîne NBC s'entoure d'Universal Television et de deux autres sociétés de production habituées aux fictions mettant en scène flics, voyous, bolides et jolies femmes. Il s'agit de One Race Productions, appartenant à l'acteur Vin Diesel, et de Chris Morgan Productions, du scénariste Chris Morgan, connu pour sa participation dans le film «Wanted» ou la série «Gang Related». Détail d'importance: les deux hommes ont participé au succès monstre de la saga «Fast and Furious».