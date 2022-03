Au Luxembourg : Deux fois la vitesse autorisée sous le nez de la police

ALZINGEN - Un chauffard est passé à toute allure devant des policiers qui effectuaient un contrôle de vitesse à Alzingen, vendredi soir.

L'individu, qui conduisait une Audi gris foncé immatriculée au Luxembourg, a été contrôlé à plus de deux fois la vitesse autorisée, soit plus de 100 km/h au lieu de 50. Les agents l'ont naturellement sommé de s'arrêter, mais il les a ignorés et a continué, toujours aussi vite, en direction de Hesperange.