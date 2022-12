Trains au Luxembourg : Deux fois plus de retard sur la ligne Metz-Luxembourg que sur les autres

LUXEMBOURG - De janvier à octobre 2022, très peu de trains accusaient un retard de plus de six minutes. Sauf sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg.

En moyenne, 5,9% des trains sur le réseau accusaient un retard de plus de six minutes sur les dix premiers mois de l'année, a indiqué le ministre de la Mobilité, François Bausch, dans une réponse au député pirate Marc Goergen. Les lignes les plus fréquentées - 60 entre Luxembourg-Bettembourg-Esch-Rodange et 10 entre Luxembourg-Troisvierges-Gouvy sont dans la moyenne.