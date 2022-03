Terrible accident : Deux Français et un Allemand tués au Mexique

Deux ressortissants français et un Allemand figurent parmi les huit personnes décédées dans la collision au Mexique, entre un camion et un bus, ont indiqué lundi, les autorités locales. L'accident s'est produit dimanche sur l'autoroute qui relie la ville de Mérida, dans l'État du Yucatán (est), à la station balnéaire de Cancún, principale destination touristique au Mexique. Le parquet a indiqué dans un communiqué à la presse que cinq des personnes décédées sont mexicaines, deux Françaises et une Allemande.