Procès à Malte : Deux frères accusés du meurtre de la journaliste Daphne Caruana

Suspectés d’avoir fabriqué et posé la bombe qui a tué la célèbre blogueuse anticorruption en 2017, les deux hommes font face à la justice maltaise depuis vendredi.

La journaliste avait été tuée près de son domicile dans un attentat le 16 octobre 2017 . AFP

Le procès de deux frères accusés du meurtre de la journaliste maltaise anticorruption Daphne Caruana Galizia s’est ouvert vendredi à Malte, où cette affaire promet d’être l’une des plus suivies de l’histoire judiciaire locale. Alfred et George Degiorgio, soupçonnés d’avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe ayant tué la journaliste, ont plaidé non coupables du meurtre de Daphne Caruana Galizia, qui dénonçait dans son blog Running Commentary la corruption endémique dans ce petit archipel méditerranéen, une ex-colonie britannique entrée dans l’Union européenne en 2004.

Sa mort à 53 ans dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017 avait suscité une vague internationale d’indignation et entraîné la démission de Premier ministre de l’époque. «Vous ne savez pas qui a tué Daphne ?», a lancé George Degiorgio au procureur après son entrée dans la salle d’audience. «Vos amis, ceux avec qui vous copinez. Enquêtez sur eux !»

REUTERS

«Daphne Caruana Galizia était bien connue»

La juge Edwina Grima, qui préside les débats, a déclaré qu’une requête de suspension du procès présentée par la défense, qui affirmait ne pas avoir eu assez de temps pour se préparer, avait été rejetée. Le procureur-adjoint Philip Galea Farrugia a demandé au jury, composé de neuf personnes, de respecter son devoir d’impartialité, quelle que soit l’opinion personnelle de ses membres sur la victime.

«Daphne Caruana Galizia était bien connue et certains peuvent être d’accord avec elle, d’autres non», a-t-il noté. «Quelles que soient vos sympathies, elles ne doivent pas influer sur votre décision». Étaient présents au procès plusieurs représentants d’associations de défense de la liberté de la presse, notamment Reporters sans Frontières (RSF) et le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias.

REUTERS

«La situation est désespérée»

La journaliste avait été tuée près de son domicile quelques heures seulement après avoir posté ce message : «Il y a des corrompus partout. La situation est désespérée». Les frères Degiorgio s’étaient dits prêts l’an dernier à impliquer un ancien ministre en échange d’une grâce, qui leur a été au final refusée.

George Degiorgio avait confessé le meurtre au cours d’un interrogatoire en juillet, le qualifiant de «juste du business», mais il a plaidé non coupable vendredi devant le tribunal. Son frère Alfred, assis dans un fauteuil roulant, a déclaré de son côté : «Je n’ai rien à dire». Le tribunal en a déduit qu’il avait plaidé non coupable. Les deux hommes sont notamment accusés de meurtre et de complot criminel.