Fränk Schleck: Deux frères aux premières places, «c’est beaucoup d’émotion»

Andy Schleck avait gagné en solitaire au Galibier en 2011, son frère prenant la deuxième place deux minutes plus tard.

«Je peux vous dire que ce soir, les parents des frères Yates sont très fiers», sourit Fränk Schleck, quelques minutes après la victoire d’Adam Yates devant son frère Simon, samedi lors de la première étape du Tour de France. Il parle en connaissance de cause, puisque la dernière fois que deux frangins avaient occupé les deux premières places d’une étape de l’épreuve, c’était les frères Schleck, au sommet du Galibier en 2011.

Selon Fränk Schleck, ce moment fait partie «des grands souvenirs» de sa carrière. «C'est beaucoup d’émotion», car «cela se passe quand même sur la plus grande course du monde, devant le monde entier». Il tire «un grand coup de chapeau» à Adam et Simon Yates, qu’il ne connaît pas personnellement, eux qui ont commencé à percer à peu près au moment où il a arrêté sa carrière, en 2016.