«TPMP»: Deux frères jumeaux en viennent aux mains en plein direct

C'est une scène assez incroyable à laquelle ont assisté les spectateurs et téléspectateurs de «Touche pas à mon poste», jeudi soir, sur C8. Deux frères jumeaux, Yannis et Wissam, en sont venus aux mains lors de «retrouvailles», en plein direct. Cyril Hanouna, plus amusé qu'agacé, et la sécurité de l'émission ont dû intervenir pour séparer les deux belligérants.