Californie – Deux frères suspectés dans une fusillade mortelle à Sacramento

Deux frères suspectés dans la fusillade qui a fait six morts et douze blessés le week-end dernier à Sacramento, la capitale californienne, étaient mardi aux mains de la police. Selon les enquêteurs, les deux jeunes gens étaient notamment en possession d’armes à feu prohibées.

Troisième homme

Smiley Martin, 27 ans et sous la surveillance de la police à l’hôpital où il est soigné pour des blessures «graves», est soupçonné d’avoir été en possession d’une «mitraillette». Plus d’une centaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux du drame par les enquêteurs. Il s’agit du frère de Dandre Martin, 26 ans, arrêté lundi pour agression et possession illégale d’une arme à feu.