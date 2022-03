Alimentation au Luxembourg : Deux fromages rappelés à cause d'un allergène

LUXEMBOURG - Les autorités de sécurité alimentaires rappellent deux produits de la marque Vivre Vert, à cause de la présence de soja non mentionnée sur l'étiquette.

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises procèdent au rappel de deux fromages de la marque Vivre Vert, à cause de la présence de l'allergène soja, non mentionnée sur l'étiquette. Les deux produits concernés sont les suivants: Rapé fin & fondant (150 g); Tranches ultra-fondantes (240 g). Les produits en question sont vendus chez Auchan Luxembourg, mais une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue, indique le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.