Sur l'A1 et l'A6 : Deux gros accidents ont perturbé le trafic

LUXEMBOURG - Il fallait de la patience ce jeudi matin pour circuler sur les autoroutes du pays. Une voiture a pris feu sur l'A1 et un accident impliquant quatre véhicules a semé la pagaille sur l'A6.

Vers 10h30, le bouchon se concentrait sur 15 km, entre la sortie Steinfort et celle de Strassen. La situation s'est progressivement améliorée sur le coup de 11h et le trafic a désormais retrouvé plus de fluidité.