«Deux heures et demie pour aller de Thionville à Differdange!»

La neige a fait une brève réapparition dans la nuit de dimanche à lundi. Du coup, c’était la pagaille sur les routes, en France mais surtout en Allemagne.

On attend toujours le printemps… Hier matin, le service météorologique de Luxembourg enregistrait 8 centimètres de neige à l'aéroport. Du coup, les premiers vols ont pris un peu de retard car il fallait nettoyer la piste. Sur les autoroutes luxembourgeoises, les mauvaises conditions ont provoqué deux accidents. Et deux personnes ont été envoyées à l'hôpital. Côté belge, les fortes chutes de neige sur l’E411 ont causé un accident à hauteur de Ciergnon.

Côté français, sur l'A31, le trafic était fortement ralenti. «Deux heures et demie pour faire Thionville-Differdange!», s'exclamait notre journaliste web en arrivant à la rédaction, lundi matin. Au final, c'est l'Allemagne qui a essuyé le plus de dégâts avec 31 accidents sur les routes sarroises, selon la radio allemande.

«En général, nous conseillons de changer les pneus vers le 1er avril. Mais on n'est jamais à l'abri d'un retournement de temps. Il faut alors rouler doucement. Ça ne dure jamais longtemps». Et en effet, dès l'après-midi, la neige avait fondu. Pour les prochains jours, le service météorologique prévoit entre 8 et 10 degrés en journée et de 0 à 3 la nuit. Son chef croise les doigts pour ne plus revoir la neige.