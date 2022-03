Banco Espirito Santo : Deux holdings placées «sous gestion contrôlée»

LUXEMBOURG - Le tribunal de commerce de Luxembourg a accepté les demandes des sociétés Rioforte et Espirito Santo Financial Group. Les deux holdings de Banco Espirito Santo ont été placées en redressement judiciaire.

Le premier actionnaire de la banque portugaise en difficulté BES, Espirito Santo Financial Group (ESFG), a été placé en redressement judiciaire tout comme une autre holding du groupe, Rioforte, ont annoncé mardi les autorités luxembourgeoises dans un communiqué. «Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (...) a déclaré recevable la demande des sociétés Rioforte Investments et Espirito Santo Financial Group en vue d'un placement sous gestion contrôlée», a indiqué le tribunal, quelques jours après la requête officielle des deux holdings.