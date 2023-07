En Suède: Deux hommes brûlent un Coran devant le parlement suédois

Deux hommes ont mis le feu à un exemplaire du Coran lundi devant le Parlement à Stockholm, au cours d'un rassemblement similaire à de précédents évènements ayant provoqué une crise diplomatique entre la Suède et le monde musulman.

Les profanations du Coran, qui se sont multipliées ces derniers mois en Suède, ont provoqué des tensions dans le monde musulman. Oscar Olsson/TT

Sourire narquois aux lèvres, Salwan Momika, un réfugié irakien de 37 ans, et Salwan Najem ont piétiné un exemplaire du Coran avant d'y mettre le feu, comme ils l'avaient fait fin juin devant la plus grande mosquée de Stockholm, a constaté une journaliste de l'AFP. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, avec une poignée de contre-manifestants scandant «Allahu-Akbar» (Dieu est le plus grand).

Les deux hommes avaient organisé le 20 juillet un autre rassemblement, devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, lors duquel ils avaient profané le livre sacré musulman sans le brûler. MM. Momika et Najem ont déclaré plusieurs fois qu'ils souhaitaient l'interdiction pure et simple du Coran.

Dans leur demande envoyée à la police et consultée par l'AFP lundi, les deux hommes ont dit vouloir «manifester devant le Parlement et demander l'interdiction du Coran». En visite avec sa famille en Suède, la touriste néerlandaise Tamazight El Yaakoubi s'étonne auprès : «Honnêtement, (il fait) tout cela pour attirer l'attention, c'est assez évident».

Tensions diplomatiques à leur comble

Ces profanations, qui se sont multipliées ces derniers mois en Suède, ont provoqué des tensions dans le monde musulman. La police suédoise, qui accorde les autorisations de rassemblement, insiste toujours sur le fait que celles-ci sont données au nom de la liberté de réunion, en soulignant que cela n'équivalait pas à approuver ce qui s'y produirait.

Un argument qui ne semble pas convaincre : l'Arabie saoudite et l'Irak ont appelé à une réunion extraordinaire, attendue lundi, de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour traiter de la profanation du Coran en Suède et au Danemark.

Dans un communiqué, le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström a indiqué avoir été en contact avec plusieurs de ses homologues, et a souligné qu'il rejetait «tout acte islamophobe réalisé par des individus». Mais les tensions diplomatiques sont à leur comble: après la profanation du Coran réalisée par Salwan Momika et son acolyte devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, des centaines d'Irakiens, ont envahi et mis le feu à l'ambassade de Suède à Bagdad.

AFP

L'ambassadrice a été expulsée d'Irak et l'Iran a, quelques temps après, dit qu'il n'accepterait pas de nouvel ambassadeur du pays scandinave sur son territoire. Les destructions ostentatoires du livre sacré de l'islam ont par ailleurs «accru les risques pour la Suède» et les Suédois, a noté dimanche le Premier ministre du pays Ulf Kristersson dans une publication sur Instagram.

En conséquence, 15 corps étatiques et administrations, des forces armées au fisc en passant par les services de police, ont reçu pour mission d'«intensifier leur travail» contre le terrorisme sous l'égide des services de sécurité. Côté danois, où des groupes d'extrême droite ont organisé plusieurs profanations du Coran, le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place des mesures limitant ce type d'évènement, invoquant les problèmes de sécurité qu'ils impliquent.

En Suède, un processus similaire est en cours d'examen, selon le Premier ministre, qui a noté que son pays se trouvait dans la «situation sécuritaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale». «Nous savons que des États, des acteurs de type étatique et des individus peuvent tirer parti» de ces événements, faisant le jeu d'extrémistes et semant la division, a déclaré M. Kristersson dans un message publié sur Instagram.

En janvier, un extrémiste de droite avait aussi brûlé le Coran pour dénoncer la candidature de la Suède à l'Otan et les négociations entamées avec la Turquie à cette fin.