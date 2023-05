Deux hommes exécutés pour profanation du Coran

Deux hommes ont été exécutés par pendaison en Iran, pour avoir brûlé un exemplaire du Coran et insulté le prophète Mahomet, a annoncé lundi l'agence d'information de l'autorité judiciaire Mizan Online. Sadrollah Fazeli Zarei et Youssef Mehrdad, reconnus coupables d'avoir «insulté le prophète Mahomet et d'autres blasphèmes y compris d'avoir brûlé le Coran», ont été pendus lundi matin, selon le site de cette agence.