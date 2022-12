Faites-vous plaisir!: Deux idées d'apéritifs improvisés pour le Nouvel An

Des invités de dernière minute pour le 31? Pour changer des plateaux de charcuterie et des bourriches d’huîtres, il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux. TikTok, par exemple, regorge d’idées pour l’apéro, simples à mettre en place et originales. En voici deux qui ont cartonné, cette année.

Nachos Table

Avec plus de 415 millions de vues sur TikTok, cette tendance 2022 conviviale peut sauver une soirée. Il suffit de bien protéger sa table, avec une nappe plastifiée ou du papier d’alu, puis d’étaler les différents ingrédients – chips, viande, guacamole et fromage –, et enfin de piocher pour manger.

Poissons en conserve

On avait repéré les planches de beurre aromatisé, quelque peu caloriques. On leur préfère la version sardines et autres poissons en conserve accompagnés de pain et de crudités où chacun peut trouver son bonheur.