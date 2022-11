France : Deux immeubles s'effondrent à Lille, un disparu

Deux petits immeubles mitoyens se sont effondrés samedi matin dans une rue commerçante en plein centre de Lille, dans le nord de la France, et on recherche toujours un homme qui pourrait être sous les gravats, selon les secours.

«J'en tremble encore»

«Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé» et la porte ouverte, a expliqué la maire socialiste de Lille, Martine Aubry. Il a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d'évacuer un bâtiment, l'autre semblant vide, estimant «qu'il y avait un vrai risque».