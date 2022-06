Au Mexique : Deux jésuites tués dans une église, les corps retrouvés

Le pape François a déploré mercredi la mort de deux jésuites et d'un homme qui cherchait refuge auprès d'eux, tués par balles dans une église du nord du Mexique et dont les corps, d'abord emportés par des hommes armés, ont finalement été localisés. Le pape, lui-même issu de la Compagnie de Jésus, a exprimé sa «tristesse» et sa «consternation» après le meurtre lundi soir de «deux frères jésuites» et d'un laïc à l'intérieur d'une église du village de Cerocahui, dans les montagnes isolées de l'Etat du Chihuaha.