Football: Deux jeunes Luxembourgeoises signent à Fribourg

Charlotte Schmit a déjà été appelée en équipe nationale et a notamment affronté Tahiti.

Deux jeunes luxembourgeoises à Fribourg. Sixième de la Bundesliga féminine cette saison, le club allemand a officialisé lundi les recrutements de la gardienne Emma Goetz (16 ans) et de la milieu de terrain Charlotte Schmit (16 ans) qui renforceront dans un premier temps l'équipe U20 de la formation du Bade-Wurtemberg.

«Charlotte et Emma sont encore des joueuses très jeunes mais sont très talentueuses», a expliqué la responsable du département féminin, Birgit Bauer-Schick. «Nous voulons donner beaucoup de temps à Charlotte et Emma et ne pas les mettre sous pression», poursuit-elle.