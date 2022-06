Football : Deux jeunes plongés dans le grand monde

LUXEMBOURG – Appelés pour découvrir le haut niveau, les U17 Sofiane Ikene et Fabio Lohei prennent leurs marques.

S'ils ne sont pas entrés en jeu en Lituanie et aux Îles Féroé, et ne devraient pas le faire contre la Turquie (samedi) et les Féroé (mardi), les deux joueurs de 17 ans ont changé de monde. «C'est impressionnant, lance Ikene. J'apprends à tous les entraînements et même pendant les matches rien qu'en les regardant».