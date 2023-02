Football : Deux joueurs de Strasbourg se battent sur le terrain

Rien ne va plus au Racing. Malgré une victoire plutôt encourageante contre Montpellier la semaine dernière – la première à domicile – les Alsaciens ont à nouveau connu la défaite à Lille (2-0), dimanche. Plus que le résultat final, c'est la manière qui a interpelé: aucun tir cadré et une ambiance délétère entre certains joueurs.

À l'issue de la rencontre, Dimitri Liénard, 34 ans, et Nordine Kandil, 21 ans, en sont même venus aux mains! Le premier a reproché au second d'être trop individualiste, ce que son jeune coéquipier a justifié par la nécessité de revenir au score. Le vétéran l'a alors pris par le cou, et l'altercation est montée d'un cran. Plusieurs joueurs strasbourgeois et même des adversaires lillois sont ensuite intervenus pour séparer les deux footballeurs.