Au Luxembourg : Deux kilos de déchets par jour et par habitant

LUXEMBOURG - Selon Eurostat, les résidents du Grand-Duché sont parmi les Européens qui produisent le plus de déchets par personne dans l'UE.

En 2020, les services municipaux ont ramassé près de 500 000 tonnes de déchets au Grand-Duché, soit 790 kg par habitant, selon des données publiées par Eurostat. Soit un peu plus de 2 kg de déchets par habitant et par jour. Seuls les Danois en produisent plus (845 kg). Les Maltais complètent le podium (643 kg). Les Allemands sont 4e (632 kg), les Français 9e (537 kg). Les Belges (416 kg) sont en dessous de la moyenne de l'UE (505 kg).