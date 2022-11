Transport Luxembourg/France: Deux lignes RGTR ne desservent plus la France après 18h30

Le ministère de la Mobilité a décidé de laisser circuler la ligne 703 uniquement jusqu’à Aubange après 18h30, et non plus jusqu’à Mont-Saint-Martin.

«Des dizaines d’usagers galèrent désormais pour rentrer chez eux», déplore un lecteur. Le ministère de la Mobilité a décidé de supprimer les départs des lignes RGTR 703 (Luxembourg-Pétange-Mont-Saint-Martin) et 732 (Rodange-Longwy-Saint Charles) après 18h30, depuis le 19 septembre dernier. Plus en détail, il a été décidé de laisser circuler la ligne 703 uniquement jusqu’à Aubange, et non plus jusqu’à Mont-Saint-Martin. De son côté, la ligne 732 va changer de tracé lors du changement d’horaire en décembre et ne desservira plus Mont-Saint-Martin.