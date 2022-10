Au Parlement européen : Deux Luxembourgeois parmi les plus influents de l'UE

Christophe Hansen et Charles Goerens font partie du top 100 des eurodéputés les plus influents selon un baromètre publié mardi.

Les 96 députés allemands sont les plus puissants du Parlement européen, selon une étude de la plateforme EUmatrix.eu qui s'est penchée sur les places de chacun dans les différentes commissions et dans l'élaboration des décisions. Dans le top 100 des eurodéputés les plus influents, on retrouve ainsi 23 Allemands pour seulement 7 Français, 7 Italiens, 7 Espagnols, 6 Belges, 5 Néerlandais ou encore 4 Portugais.