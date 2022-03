Manoeuvre compliquée – Deux Luxembourgeois secourus en Suisse

Manœuvre compliquée : Deux Luxembourgeois secourus en Suisse

LUXEMBOURG/SUISSE - Deux alpinistes luxembourgeois ont dû être secourus par hélicoptère sur le mont Cervin. Plusieurs tentatives d'évacuation ont d'abord échoué.

Deux alpinistes du Luxembourg ont dû être secourus ce week-end alors qu'ils tentaient de gravir le Cervin, dans les Alpes suisses. «Ce fut l'un de mes sauvetages les plus difficiles», affirme le pilote d'hélicoptère qui les a sauvés, cité dans un communiqué de Air Zermatt. Et le pilote a déjà effectué 5 500 opérations avant celle-ci.

Après avoir échoué dans leur projet de gravir en hiver le Cervin, qui culmine à 4 478 mètres, les deux Luxembourgeois avaient d'abord passé une nuit dans un refuge en montagne. En raison des conditions météorologiques et de la neige, ils avaient finalement contacté les secours en montagne vendredi matin. Plusieurs tentatives de sauvetage ont alors échoué en raison du vent fort. «Même un sauvetage à pied n'aurait pas été possible en raison du vent violent et de la neige», selon les secouristes d'Air Zermatt.

Alors que le vent soufflait à plus de 100 km/h, il a finalement été possible samedi matin de déposer un secouriste, puis de récupérer les deux alpinistes, en bonne santé. Selon Air Zermatt, cette action était un «sauvetage de dernière minute». En cas d'échec, les prévisions météo étaient telles qu'aucune nouvelle tentative n'aurait été possible avant jeudi. Or, les deux Luxembourgeois auraient alors épuisé tous leurs vivres.