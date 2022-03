Deux membres présumés d'Al-Quaïda arrêtés

La police italienne a arrêté à Bari deux Français accusés d'appartenir à une cellule terroriste qui préparait des attentats en France et en Angleterre.

Les deux hommes sont un imam ayant exercé en Belgique, Bassam Ayachi, Syrien de 63 ans ayant obtenu la citoyenneté française, et un Français de 34 ans, Raphaël Gendron, selon l'agence italienne Ansa. Une information que n'a pas encore confirmé officiellement la préfecture de Bari.

Ils auraient "projeté et organisé des attentats terroristes et des actions de guerilla", selon les accusations formulées par les deux magistrats en charge du dossier, Roberto Rossi et Francesca Romana, rapporte l'Ansa qui cite également l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle comme une des cibles des deux terroristes présumés.