En Moselle : Deux mères de famille surprises avec 5 kg de cocaïne sur l'A31

TALANGE – Deux femmes âgées de 30 et 55 ans ont été arrêtées près de Talange, lors d'un contrôle des douanes, mercredi dernier.

Les douaniers ont réussi une belle prise, le mercredi 22 février, lorsqu'ils ont vu un véhicule immatriculé en Belgique, à bord duquel se trouvaient deux femmes, rouler en direction de Metz. Les fonctionnaires ont décidé de contrôler la voiture à hauteur de Talange, sur l'A31. Ils ont découvert dans une cache spécialement conçue dans la carrosserie 5 kg de cocaïne, 1,5 kg de résine de cannabis et 2 kg de pollen de cannabis.

Selon les informations du Républicain Lorrain, la conductrice était une Vénézuélienne de 55 ans, née en République dominicaine et vivant à Anvers (Belgique), tandis que la passagère était une Brésilienne âgée de 30 ans. Les deux femmes ont comparu lundi, devant le tribunal correctionnel de Thionville, pour avoir transporté, détenu et importé des produits stupéfiants. Malgré leurs dénégations, elles ont été condamnés à douze et dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention.