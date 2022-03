Arabie saoudite : Deux millions de pèlerins lapident Satan

Plusieurs millions de musulmans ont commencé samedi à Mina, près de La Mecque, le rituel de lapidation d'une stèle symbolisant Satan, au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête musulmane.

Les fidèles ont passé la nuit dans la vallée proche de Mouzdalifa après avoir prié la veille sur le Mont Arafat, le moment fort du pèlerinage. Les hommes vêtus de blanc et les femmes portant des habits couvrant entièrement le corps se succédaient pour s'adonner à ce rituel qui consiste à jeter sept pierres le premier jour sur la grande stèle, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur les trois stèles, la grande, la moyenne et la petite. Le début de ce rituel coïncide avec la première journée de l'Aïd al-Adha, ou la fête du Sacrifice, célébrée par les musulmans à travers le monde.