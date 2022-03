Vente : Deux millions pour un diamant vert

Le diamant, taillé en coussin, était le plus gros diamant de couleur vert vif (soit le plus vert) jamais offert aux enchères, selon Sotheby’s. Dans l’univers des diamants de couleurs, les verts et les rouges sont de loin les plus rares, selon les experts de la maison aux enchères qui estimaient le prix du diamant à un montant oscillant entre 3,1 et 5,1 millions de dollars (entre 2 et 3,4millions d’euros).