Médias belges piratés : Deux mineurs interpellés suite aux cyberattaques

Après plusieurs perquisitions, deux suspects ont été arrêtés dans le cadre des cyberattaques menées contre les journaux belges des groupes Rossel et IPM.

Le parquet de Bruxelles a indiqué vendredi avoir arrêté deux mineurs, auteurs présumés des attaques informatiques menées en début de semaine contre les journaux Le Soir , Sudpresse , La Libre et La Dernière Heure .

Les deux suspects sont nés en 1999 et 1997, a précisé le parquet. Des perquisitions menées à trois adresses ont permis de mettre la main sur des éléments liés aux faits. L'enquête devra déterminer si d'autres personnes sont impliquées dans ces actes de piratage. «Si l’enquête démontre que des majeurs sont impliqués dans ces faits, ceux-ci seront passibles d’une peine de prison allant d’un à cinq ans, d’une amende de 26 000 à 100 000 euros ainsi que du remboursement des dommages encourus», a indiqué le parquet.

Attaques revendiquées sur Twitter

Lundi, le groupe Rossel, qui édite Le Soir et Sudpresse, avait été victime de deux cyberattaques. Leurs sites avaient été rendus inactifs pendant plusieurs heures. Mercredi, c'était au tour des sites du groupe IPM (La Libre et La Dernière Heure) et du journal L'Avenir d'être la cible d'une cyberattaque.