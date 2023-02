Près de Nancy : Deux mises en examen après un suicide dans un magasin Leclerc

VANDOEUVRE-LES-NANCY – La société exploitant un hypermarché Leclerc et un cadre du magasin ont été mis en examen, pour «harcèlement moral» et «homicide involontaire», après le suicide d'un salarié sur son lieu de travail en 2020.

La société exploitant un hypermarché E.Leclerc, près de Nancy, et un cadre du magasin, ont été mis en examen pour «harcèlement moral» et «homicide involontaire» après le suicide d'un salarié sur son lieu de travail en 2020, a appris l'AFP vendredi. «Il y a enfin des mises en examen visant le supérieur hiérarchique, le N+2 du salarié, et la personne morale, la société Vandis, qui exploite le supermarché en franchise», a indiqué Frédéric Nicolas, secrétaire départemental FO, partie civile dans le dossier, confirmant une information de l'Est Républicain.