Jérusalem-Est : Deux morts, dont un enfant, dans une attaque à la voiture-bélier

Un «attentat terroriste à la voiture-bélier» commis à Jérusalem-Est a fait deux morts, dont un enfant, et cinq blessés vendredi en début d’après-midi. Le suspect a été «neutralisé».

Deux personnes, dont un enfant de 8 ans, ont été tuées et cinq autres blessées vendredi dans un attentat à la voiture bélier contre un arrêt de bus à Jérusalem-Est, selon les premiers éléments des secours et de la police israélienne. Le drame s’est produit au premier jour du week-end israélien à Ramot, quartier de colonisation juive dans la partie orientale – annexée par Israël – de la Ville sainte.

Selon un porte-parole de la police, vers 13h30 (12h30 au Luxembourg) «le chauffeur d’un véhicule s’est dirigé à grande vitesse en direction du carrefour Golda Meir-Mintz, à la sortie du quartier de Ramot en direction de Givat Ze’ev, et a percuté des innocents qui attendaient à la station de bus.»

«Deux personnes ont péri et cinq autres ont été blessées», parmi lesquelles deux sont dans un état critique, ont indiqué des responsables médicaux. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, avait fait état dans un premier temps de six blessés, dont deux enfants de six ans «dans un état critique». L’hôpital de Shaare Tzedek de Jérusalem a précisé que l’enfant décédé était âgé de huit ans.